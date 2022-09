Colheita de milho é a maior das últimas quatro safras

O montante é 75,8% maior que a safra passada

A colheita do milho safra 2021/2022, em Mato Grosso do Sul, atingiu 11,4 milhões de toneladas, sendo 75,8% maior que a safra passada. O montante resultou em 96 sacas por hectare. Este é o segundo melhor resultado da série histórica do Estado, ficando atrás do ciclo 2018/2019, quando a colheita totalizou 12,1 milhões de toneladas.

Os dados são do Boletim da Casa Rural, elaborado pelo Siga-MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio) do Governo do Estado e da Aprosoja-MS.

Segundo o titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Produção, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, a produção esperada era de pouco mais de 9,3 milhões de toneladas de milho safrinha.

“Com este boletim divulgado pelo Siga-MS estamos realinhando o tamanho da safra, que passou de uma colheita de 78 para 96 sacas de milho por hectare. Isso representa 11,442 milhões de toneladas. Uma grande safra neste ano”, afirmou Verruck.

Ainda conforme o levantamento, até o dia 26 de setembro, Mato Grosso do Sul já havia comercializado 50,20% do milho 2º safra 2022, ficando 20 pontos percentuais abaixo do índice apresentado em igual período de 2021.

“Hoje a demanda interna do Estado fica em 6 milhões de toneladas, e já somos tradicionais ‘exportadores’ para outros estados. Santa Catarina, por exemplo, é um grande comprador de milho sul-mato-grossense”, acrescenta o secretário.

‘Estado multiproteína’

Segundo Verruck, a produção significativa da safrinha de milho ajuda a tornar Mato Grosso do Sul como um “estado multiproteína”. “Dentro da lógica do Estado de buscar ser multiproteína é essencial que MS seja um grande produtor de milho como aconteceu este ano para que a gente possa continuar na estratégia de alavancar a suinocultura, avicultura e a pecuária”, sinalizou Verruck.

Ele reforça ainda que transformar o milho em proteína animal atende à estratégia de diversificação e encadeamento das cadeias produtivas das carnes, como é o caso do Proaves, lançado recentemente.

