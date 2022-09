Tempo permanece instável nesta quinta-feira em MS

A previsão indica que o tempo segue instável nesta quinta-feira (29), com possibilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande termômetros marcam 19°C de mínima e 23°C de máxima.

As temperaturas ficam entre 16°C, em Ponta Porã, e 28º, em Paranaíba. Outras máximas previstas para esta quinta-feira são 19ºC em Dourados, 22ºC em Porto Murtinho, 23ºC em Corumbá, 24ºC em Três Lagoas, 27ºC em Coxim e 28ºC em Costa Rica. Os ventos sopram de sul nas regiões do pantanal e sudoeste e, no restante do estado, de leste/sudeste.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com o alerta de nível laranja, ou seja, de perigo, para tempestades. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O alerta vale para 43 municípios do estado: Campo Grande, Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim e Dois Irmãos do Buriti.

Também estão sob aviso Figueirão, Inocência, Ivinhema, Jaraguari, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Taquarussu, Terenos e Três Lagoas.