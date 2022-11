Guardas municipais e militares realizam pente fino em rodoviária na fronteira

Agentes da Guarda Municipal de Fronteira (GCMFron), em conjunto com os militares do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada, realizaram buscas ostensivas no terminal rodoviário de Ponta Porã. A ação faz parte da quarta fase da Operação Ágata, desencadeada na tarde de ontem (29).

Os militares realizaram vistorias nos ônibus interestaduais. As operações se estendem por toda faixa de fronteira e tem objetivo de coibir o tráfico nacional e internacional de drogas, como armamento, contrabando e descaminho.

Ainda de acordo com informações, a logística da operação inclui cães farejadores que devem ajudar nas vistorias em lugares de difícil acesso. De acordo com informações do secretário municipal de municipal de Segurança e Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira, disse que o órgão está ajudando no que for preciso para que a prática de crime organizado sejam combatidas.

