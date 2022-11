Bebê recém nascida é encontrada morta de madrugada pela mãe

Uma bebê de 30 dias foi encontrada morta, por volta das 3h desta terça-feira, em Campo Grande. A recém-nascida estava roxa e apresentava sangramento no nariz, de acordo com a mãe, que estava dormindo com a bebê e já a encontrou sem vida na cama.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe disse a polícia que, durante a noite, alimentou a outra filha, de dois anos, e a colocou para dormir. Depois amamentou a recém-nascida e deitou com ela na cama. Ela ainda relatou que a filha dormiu imediatamente.

Ainda em depoimento, a mulher disse que acordou por volta das 3h e viu a filha roxa, com sangue escorrendo do nariz. Foi nesse momento que a mãe pegou a criança e correu para outro cômodo pedindo ajuda.

Ela relata que ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a ambulância demorou a chegar, portanto conseguiu uma carona e foi junto com o marido e pai da criança até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O médico plantonista da unidade acionou uma equipe da Polícia Militar e informou aos agentes que a bebê chegou morta na Upa e que os pais não sabiam explicar como o caso aconteceu. A polícia foi até a casa da vítima e, aparentemente, o imóvel estava em ordem e sem sinais de uma possível situação de maus-tratos.

A avó materna da bebê e uma vizinha da família disseram a polícia que a genitora da criança é uma boa mãe que não sabem sobre a criança ter sofrido algum tipo de maus-tratos dos pais.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul segue investigando o caso, que foi registrado como morte a esclarecer. O corpo da bebê foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).