Após morte de homem, agência do Banco do Brasil informa que “acionou a polícia imediatamente após a tentativa de invasão”

Após homem de 40 anos morrer na noite de quinta-feira (23) após invadir um Banco do Brasil, no bairro Bandeirantes, em Campo Grande, a Agência informa que “lamenta o ocorrido e informa que acionou a polícia imediatamente após a tentativa de invasão”. A instituição acrescentou que “colabora com as investigações”, segundo nota encaminhada pra O Jornal o Estado

Segundo a Polícia Militar, ele forçou a entrada na unidade, que já estava fechada, quebrando a porta giratória, e foi contido por seguranças. Quando a equipe chegou, o homem estava desacordado. O Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação, mas a morte foi constatada no local.

A suspeita inicial é de que o caso tenha relação com uso de entorpecentes, porém a causa da morte ainda será confirmada por perícia. O homem usava tornozeleira eletrônica e tinha passagens por crimes como roubo e furto.

Ainda conforme a nota encaminhada para a redação, o banco também orientou que clientes que precisem de atendimento presencial nesta sexta-feira (24) procurem outras unidades e destacou que “oferece ainda atendimento via aplicativo, Internet Banking, Central de Relacionamento e pelo telefone 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais localidades)”.

A porta giratória da agência foi danificada e passará por reparos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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