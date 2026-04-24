PRF apreende 250 kg de cocaína escondidos em carga de sucata em Campo Grande

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 250 quilos de cocaína e 10 quilos de haxixe nesta sexta-feira (24), em Campo Grande.

A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-262. Segundo a PRF, a abordagem foi motivada por análise de risco da área de inteligência, que indicou um caminhão que transportava sucata de ferro.

Durante entrevista, o motorista apresentou nervosismo e inconsistências nas informações sobre a viagem. Diante da suspeita, os policiais realizaram vistoria no veículo e localizaram a droga escondida na carga.

O condutor afirmou que levaria os entorpecentes de Campo Grande até Uberlândia (MG).

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil em Campo Grande, junto com o caminhão e a carga apreendida.