Foragido apontado como integrante de organização criminosa é preso na Bolívia e encaminhado para Corumbá

Nesta sexta-feira (24), a PF (Polícia Federal) recebeu, um foragido da Justiça brasileira, entregue por autoridades bolivianas após prisão realizada na cidade de Santa Cruz de La Sierra. O suspeito foi encaminhado para Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande.

A captura foi efetuada pelo grupo da Interpol da Polícia Boliviana, após ações de cooperação policial e troca de informações entre os países.

O investigado é apontado como integrante de organização criminosa e era procurado pela Justiça do estado de Minas Gerais, possuindo mandado de prisão em aberto pelos crimes de receptação, de roubo e de roubo qualificado.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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