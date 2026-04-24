Homem morre após invadir agência bancária e ser contido por seguranças em Campo Grande

Um homem de 40 anos, identificado como Mário Márcio Santana Bonifácio, morreu no início da noite dessa quinta-feira (23) após invadir uma agência do Banco do Brasil, no cruzamento da Rua Argemiro Fialho com a Avenida Bandeirantes, no bairro Bandeirantes, em Campo Grande.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), o homem teria forçado a entrada na unidade bancária, que já estava fechada, quebrando a porta giratória de vidro. Ele foi contido e imobilizado por seguranças dentro da agência.

De acordo com o sargento Kelvin Tagliari, da corporação, o homem apresentava comportamento agitado no momento da ocorrência. “Ao chegar no local, a guarnição encontrou o homem desacordado. Ele ficou bastante agitado, demonstrando nervosismo, e com a contenção por parte dos seguranças, foi se acalmando e veio a desfalecer”, relatou.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas e realizaram manobras de reanimação ainda no local, mas a vítima não resistiu. A morte foi constatada dentro da agência.

O homem não portava documentos no momento da ocorrência e utilizava tornozeleira eletrônica. Consulta ao sistema da Justiça de Mato Grosso do Sul aponta que ele respondia a processos por crimes como roubo e furto.

A suspeita inicial, conforme a PM, é de que o caso possa ter relação com uso de entorpecentes, mas a causa da morte ainda será confirmada por meio de perícia.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da perícia técnica, que investigam a dinâmica do ocorrido. Dois vigilantes da empresa responsável pela segurança foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso segue sob investigação.

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