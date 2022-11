Após deixar filho, homem é morto a 50 metros de casa da ex-companheira

Rafael Freitas Silva, de 29 anos, foi vítima de um homicídio no início da tarde desta segunda-feira (21), baleado no meio da Rua Tamôio, região do Bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. O crime aconteceu a aproximadamente 50 metros da casa da mulher que já teve um relacionamento.

Rafael foi até a casa da ex-companheira deixar o filho, uma criança de 7 anos, até que na hora de ir embora, ao virar a esquina, foi surpreendido pelo autor armado, que disparou tiros nove tiros contra ele. O suspeito do crime se trata de um amigo de infância de Rafael.

A vítima cumpria pena por tráfico de drogas e saiu do presídio há sete dias, segundo a família. Além disso, também estava envolvido em um atropelamento, onde vitimou várias pessoas em frente a uma casa noturna em Campo Grande.

No local do crime, onde havia cerca de 9 cápsulas de balas de arma de fogo, a mãe do filho de Rafael conversou com as autoridades para dar mais informações. De acordo com ela, seu ex-companheiro morava no Bairro Jardim Aero Rancho.

Uma testemunhas ouviu os tiros e foi até a rua, mas não visualizou nenhuma movimentação. A Polícia Militar, o Batalhão de Choque e a Polícia Civil estão no local realizando os primeiros trabalhos.

Outra moradora da região disse que na hora que escutou os disparos, ela e sua família se jogaram no chão para se protegerem, enquanto assistiam o jogo da Copa do Mundo.

Com informações do repórter João G. Vilalba