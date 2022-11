Produção industrial de MS apresentou estabilidade em outubro

Em outubro, 63% das empresas industriais de Mato Grosso do Sul apontaram estabilidade ou aumento da produção, indicando um recuo de 10 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Segundo avaliação feita pelos respondentes da Sondagem Industrial do Radar Industrial Fiems entre os meses de setembro e outubro a atividade industrial de Mato Grosso do Sul apresentou recuo.

Já a utilização média da capacidade total de produção encerrou o mês em 71%, sendo o menor patamar dos últimos quatro anos para o mês de outubro. Quanto à utilização da capacidade instalada, 66% dos empresários industriais disseram que ela esteve igual ou acima do usual para o mês, sinalizando queda de 4 pontos percentuais na comparação com a última pesquisa.

A Sondagem Industrial ouviu, entre os dias 1º e 10 de novembro, 73 empresas ou 4,2% da amostra nacional, sendo 32 pequenas, 33 médias e 8 grandes, dos seguintes segmentos: produtos alimentícios, produtos de metal, produtos de material plástico, produtos têxteis, confecção de artigos do vestuário e acessórios, produtos de minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, produtos de borracha, extração de minerais não metálicos, bebidas, couros e artefatos de couro, produtos de madeira, biocombustíveis, químicos, atividades de apoio à extração de minerais, calçados e suas partes, produtos de limpeza, produtos farmoquímicos e farmacêuticos, metalurgia, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, fabricação de reboques e carrocerias e móveis.