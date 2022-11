Suspeito de matar Rafael é amigo de infância e se relacionava com ex dele

Pouco depois de atender o assassinato de Rafael Freitas Silva, 29, no Jardim Leblon, na tarde desta segunda-feira (21), o Delegado da Polícia Civil Camilo Kuttenhuber deu as primeiras informações sobre o caso, que acredita ter sido motivado pelo relacionamento que o suspeito e a vítima tiveram com a mesma mulher.

Segundo a autoridade, tanto o autor quando vítima eram amigos de infância. Além disso, a mãe do filho de Rafael também tem outro filho fruto do relacionamento com o suspeito de ter assassinado a vítima com, pelo menos, cinco tiros de uma pistola cal. 9mm.

De acordo com o delegado, a vítima chegou com o filho a bordo de uma corrida de aplicativo, enquanto o autor em um Renault Logan, branco. “Na ocasião, o suspeito estava na frente da casa, dentro do veículo. Ele Tinha acabar de deixar da marmita para a mulher. Em seguida, a vítima chegou para deixar o filho e foi embora andando, até ser morto.”

A ex-companheira de Rafael também relatou que Rafael pegava dinheiro emprestado e tem alguns problemas. Além disso, que ela tinha terminado com Rafael há algum tempo, e com o suspeito era um relacionamento mais amigável, pois ele sempre a ajudava a cuidar das crianças, diferente de Rafael, que segundo ela não prestava a devida atenção com relação à criança.

Entenda o caso

Rafael Freitas Silva, de 29 anos, foi vítima de um homicídio no início da tarde desta segunda-feira (21), baleado no meio da Rua Tamôio, região do Bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. O crime aconteceu a aproximadamente 50 metros da casa da mulher que já teve um relacionamento.

Com informações do repórter João G. Vilalba