Intenção de consumo das famílias registra leve recuo em fevereiro

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande registrou um leve recuo no mês de março, comparado a fevereiro, ficando em 110,1 pontos ante os 110,9 do mês anterior, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Uma redução de – 0,8%.

A pesquisa aponta que a maioria (61,8%) tem uma perspectiva profissional positiva para os próximos seis meses. Já em relação à renda atual, 47,9% afirmam que está igual ao ano passado e 39,9% dos entrevistados estão comprando a mesma coisa, em relação ao mesmo período de 2023.

Dos sete indicadores apurados, cinco apresentaram índices negativos. Entre as maiores variações estão o momento para duráveis (-3,8%), compra a prazo – acesso ao crédito (-1,9%) e nível de consumo atual (-1,2%). O maior índice positivo foi registrado pela perspectiva de consumo (1,6%).

“Uma pequena variação, praticamente de estabilidade, que demonstra que o consumidor está cauteloso, mas que não reduziu significativamente o consumo. Provavelmente, com alguns reflexos do início do ano, de pagamento de contas”, afirma a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

Com informações Fecomércio-MS

