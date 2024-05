Aeroporto da Capital opera por instrumentos e dois voos retornam às cidades de origem devido à neblina

O intenso nevoeiro que toma conta de Campo Grande desde o início desta segunda-feira (27), provocou alterações nas operações do Aeroporto Internacional de Campo Grande. A Aena, concessionária que administra o aeroporto, informou por meio de nota que, devido às condições meteorológicas, o aeroporto de Campo Grande opera por instrumentos nesta segunda-feira (27).

Ainda de acordo com a note, até às 9h40, dois voos que pousariam na Capital, um da Azul, que saiu de Campinas (SP), e outro da Latam, vindo de Brasília (DF), precisaram retornar para as cidades de origem, por conta da neblina intensa.

Em situações como a registrada, a recomendação é para que os passageiros afetados com as alterações dos voos, entrem em contato com as companhias aéreas para verificarem a situação do seu voo.

