Campo Grande amanhece sob forte nevoeiro e aeroporto opera com restrições

Campo Grande amanheceu um forte nevoeiro que cobriu a cidade, nesta segunda-feira (27). As condições meteorológicas adversas impactaram as operações no Aeroporto Internacional de Campo Grande, que teve de recorrer ao auxílio de instrumentos para decolagens e suspender pousos temporariamente.

Segundo a concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, os voos programados para decolar nas primeiras horas da manhã não sofreram atrasos, apesar do nevoeiro. As aeronaves partiram para Guarulhos (SP), Brasília e Cuiabá conforme previsto.

Campo Grande registrou uma temperatura mínima de 13,1ºC durante a madrugada, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além da Capital, outras regiões do estado também registraram temperaturas baixas:

– Ponta Porã: 8,7ºC

– Sete Quedas: 9,3ºC

– Dourados: 11,6ºC

– Rio Brilhante: 11,8ºC

– Maracaju: 11,7ºC

– Jardim: 11,7ºC

– Porto Murtinho: 12,1ºC

– Sonora: 13,6ºC

– Corumbá: 14,4ºC

– Três Lagoas: 17ºC

De acordo com o Inmet, a temperatura máxima em Campo Grande hoje não deve ultrapassar os 19ºC. Para terça-feira, a previsão é de temperaturas entre 9ºC e 18ºC.

Na região sul, as temperaturas permanecerão bastante baixas, com máximas de 10ºC em Ponta Porã e 14ºC em Dourados. Já na região pantaneira, Porto Murtinho deve registrar máxima de 15ºC, Corumbá 16ºC, e Coxim deve atingir 24ºC. Outras máximas previstas para o início da semana incluem:

– Bonito: 13ºC

– Naviraí: 14ºC

– Aquidauana, Ivinhema e Maracaju: 16ºC

– Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul: 17ºC

– São Gabriel do Oeste: 22ºC

– Água Clara: 23ºC

– Três Lagoas e Chapadão do Sul: 24ºC

– Paranaíba: 28ºC

A queda nas temperaturas é reflexo da chegada de uma frente fria, típica desta época do ano, que deve influenciar o clima nos próximos dias. A recomendação é de que a população se prepare para os dias mais frios e que os motoristas redobrem a atenção nas estradas devido à visibilidade reduzida causada pelo nevoeiro.

Com informações do Inmet.

