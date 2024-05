Tribunal de Justiça Desportiva determina intervenção na FFMS e comunicação à CBF

O Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) deu um prazo de 48 horas para que o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, se manifeste sobre o pedido de afastamento do cargo.

Além disso, o tribunal ordenou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) seja informada sobre a operação “Cartão Vermelho” e nomeie um interventor para regularizar o comando do futebol no Estado. A decisão foi publicada no último sábado (25) pelo presidente do TJD-MS, Patrick Hernands Santana Ribeiro, e destaca a necessidade de intervenção urgente:

“No mais, defere-se o pedido de expedição de Ofício à CBF, com as nossas mais sinceras homenagens, para que a mesma avalie o caso concreto e, com a sabedoria que lhe é peculiar, nomeie com urgência o competente interventor para assumir a regularização do comando da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul”, declarou Ribeiro.

Francisco Cezário de Oliveira, que esteve no comando da FFMS por 26 anos, exceto por um período de oito anos quando foi prefeito de Rio Negro, está preso desde a última terça-feira (21). A operação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), investiga um desvio de R$ 6 milhões na entidade, que recebe recursos do governo estadual e da CBF.

Desde a prisão de Cezário, a FFMS está sem comando. O procurador de Justiça Desportiva, Wilson Pedro dos Anjos, afirmou que a federação está com o cargo de presidência vago e nenhum vice-presidente pode assumir devido ao afastamento judicial do titular. A situação impede a convocação da Assembleia para iniciar o controle dos atos conforme o artigo 57 do Estatuto.

De acordo com a procuradoria, a nomeação de um interventor pela CBF é urgente para tomar medidas administrativas necessárias. Sem essa intervenção, as atividades administrativas e institucionais da FFMS podem ser seriamente prejudicadas, resultando em um “clamor social incontrolável” e prejuízos aos patrocinadores e clubes.

“A nomeação de um agente ou uma comissão pela CBF é essencial para conduzir o órgão e garantir a continuidade de suas atividades, evitando desconfiança e descrença no setor”, destacou a procuradoria.

Operação “Cartão Vermelho”

A operação “Cartão Vermelho” desbaratou uma organização criminosa envolvida em peculato e delitos correlatos na FFMS. Em 20 meses de investigação, o Gaeco descobriu que o grupo desviava valores provenientes do Estado e da CBF para benefício próprio e de terceiros.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) revelou que uma das formas de desvio era a realização de saques frequentes em espécie de contas bancárias da FFMS, em valores menores que R$ 5.000,00, para evitar alertar órgãos de controle. Foram realizados mais de 1.200 saques, totalizando mais de R$ 3 milhões.

Esquema de Diárias de Hotéis

Além dos saques, a organização criminosa desviava diárias de hotéis pagos pelo Estado para jogos do Campeonato Estadual de Futebol. Esse esquema incluía um “cashback” criminoso, onde valores eram devolvidos ilegalmente aos integrantes do esquema.

Dirigentes dos clubes de futebol de Mato Grosso do Sul se reunirão às 14h desta segunda-feira (27), em um hotel na Capital, para discutir sobre o futuro da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A reunião, convocada pelos presidentes do Comercial, Cláudio Barbosa, e do Operário, Nelson Antônio, visa discutir os rumos da entidade e as condições para a realização das próximas competições.

Relação dos clubes filiados que participarão da reunião:

1. DAC

2. 7 Setembro

3. ECC

4. ABC

5. OFC

6. NFC

7. Portuguesa

8. São Gabriel

9. Corumbaense

10. MSFenix

11. Aquidauanense

12. ⁠CREC

13. SEDUC MS

14. Ivinhema

15. Coxim

16. ⁠Pinheiros/ Ribas do rio pardo

17. ECCG

18. OAC

19. CEFAC/Esquerdinha

20. ⁠Grêmio Santo Antônio

21. A. A. Moreninhas

22. Águia Negra

23. SERC

24. ⁠NOVO

25. Redenção FC

*Matéria editada às 11h15 para atualização de informações.

Colaboração do repóter Luciano Shakihama

