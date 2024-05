Polícia Civil Inaugura a 39ª Sala Lilás em Tacuru

Na última sexta-feira (24), foi inaugurada a 39ª Sala Lilás em Tacuru. O local foi cuidadosamente planejado para atender vítimas diretas e indiretas de crimes relacionados à violência contra mulheres, crianças e adolescentes.

A sala é equipada com brinquedos, televisão, sofá confortável, entre outros itens, com o intuito de criar um ambiente acolhedor e incentivar as vítimas a denunciar, enquanto seus filhos se distraem sob a supervisão das mães. A Sala Lilás foi estabelecida através de uma parceria entre o Estado e o Município e funcionará dentro da Delegacia de Tacuru, sendo exclusivamente dedicada a esse tipo de atendimento.

“Esta sala representa um avanço significativo no apoio às vítimas de violência. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro e acolhedor onde elas possam se sentir protegidas e incentivadas a buscar ajuda. Queremos que as vítimas saibam que não estão sozinhas e que podem contar com nosso apoio para superar esses momentos difíceis,” comentou o delegado titular de Tacuru, Mateus Crovador da Silva.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de várias autoridades, incluindo o Secretário Executivo de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Coronel Wagner Ferreira da Silva; a Coordenadora do Núcleo Institucional da Cidadania, Maíra Pacheco Machado, representando o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio; a Assessora de Projetos, Delegada Christiane Grossi; o Prefeito Municipal, Rogério de Souza Torquetti. Também estiveram presentes autoridades civis, militares, eclesiásticas e a comunidade em geral.

Até o momento, já foram inauguradas Salas Lilás nos seguintes municípios: Ribas do Rio Pardo; Rio Negro; Água Clara; Amambai; Caarapó; Bonito; Terenos; Maracaju; Nova Alvorada do Sul; Deodápolis; Glória de Dourados; Costa Rica; Angélica; Ladário; Camapuã; Eldorado; Iguatemi; Bandeirantes; Sonora; Chapadão do Sul; Miranda; Porto Murtinho; Anaurilândia; Anastácio; Paranhos; Selvíria; Sidrolândia; Brasilândia; São Gabriel do Oeste; Ivinhema; Itaporã; Jateí; Batayporã; Guia Lopes da Laguna; Dois Irmãos do Buriti; Douradina e Vicentina, Santa Rita do Pardo.

Com Informações Polícia Civil

