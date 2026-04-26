Homem morre após avançar contra policiais com facão no Jardim Noroeste em Campo Grande

Ocorrência foi registrada na manhã deste domingo dentro de residência no bairro

Um homem morreu na manhã deste domingo (26) após uma intervenção policial no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada após o suspeito provocar confusão em uma residência. Antes disso, ele teria passado por um encontro em um imóvel da região e, depois, seguiu até a casa do ex-padrasto, onde passou a danificar objetos.

Quando a equipe chegou, encontrou o homem armado com um facão. Ainda conforme relatos, ele partiu em direção aos policiais, que efetuaram disparos.

Moradores da região disseram ter ouvido cerca de quatro tiros no momento da ação. O homem não resistiu e morreu dentro da casa.

O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

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