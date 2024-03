Adolescente cai de viaduto e morre em Campo Grande

Na noite de quarta-feira( 20), um adolescente de 13 anos morreu ao cair do viaduto da Avenida Salgado Filho sobre a Avenida Ernesto Geisel, no Jardim Joquei Club, em Campo Grande.

Conforme informações preliminares de testemunhas, o jovem estaria às margens do Rio Anhanduí, vestido com uniforme da rede municipal de ensino, bermuda e chinelos, quando teria caído na área seca do córrego e morreu.

Ainda de acordo com informações preliminares, o pai da vítima foi localizado e, ao chegar ao local e ver toda a situação, entrou em estado de choque . O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate do corpo do adolescente. A Polícia Civil investiga o caso.

