Frente fria se aproxima de MS provocando queda nas temperaturas e chuva

Os mato-grossenses do sul podem se preparar para uma mudança no clima nos próximos dias, pois a chegada de uma frente fria, provocará uma queda gradual nas temperaturas, com possibilidade de chuvas em várias regiões do estado.

Em Campo Grande, a quinta-feira (21) amanheceu com um céu parcialmente nublado, registrando 27ºC e a previsão é de que a máxima chegue aos 33ºC, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já as áreas do Pantanal devem enfrentar temperaturas escaldantes, com máximas previstas de 38ºC em cidades como Corumbá, Miranda e Aquidauana. Porto Murtinho alcançará 37ºC, enquanto Coxim, região norte do Estado, terá uma máxima de 33ºC. Essas altas temperaturas estão associadas ao clima típico dessa região, porém, a frente fria está prometendo trazer uma mudança.

Em outras partes do estado, as temperaturas variam, com Chapadão do Sul marcando 30ºC, Paranaíba com 31ºC, Três Lagoas com 33ºC, Água Clara com 34ºC e Naviraí e Nova Alvorada do Sul com 35ºC. Cidades como Bonito, Nova Andradina e Ivinhema devem experimentar máximas de 36ºC, enquanto Maracaju alcançará os 37ºC.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a queda nas temperaturas e a possibilidade de chuvas são resultados da aproximação de uma frente fria entre quinta e sexta-feira. A expectativa é que essas chuvas sejam de intensidade fraca a moderada, podendo ocorrer tempestades em áreas pontuais.

Os meteorologistas explicam que essas instabilidades são causadas pelo transporte de calor e umidade, combinados com o avanço de um cavado que precede a chegada da frente fria. Além disso, o avanço da própria frente fria, juntamente com a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica, cria condições favoráveis para a formação de nuvens e precipitações.

