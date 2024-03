O gasto na compra de carne, frango e ovo consome mais da metade da renda do trabalhador

O valor impede o consumo de proteína, recomendado por especialistas

Um trabalhador com salário-mínimo de R$ 1.412,00, gasta mais da metade da renda na compra de misturas (carnes, frango e ovos) e ainda não consegue se alimentar, com a quantia adequada, em proteína, conforme recomendam especialistas. É o caso do vendedor autônomo, Antônio da Silva. Ele conta que vai ao supermercado todo os dias para comprar os itens, cerca de R$ 30 é o valor gasto somente na compra de algum tipo de alimento rico em proteína, como carne ou ovo.

“Vou no mercado todo dia, para garantir um corte de carne mais fresco. Com isso gasto cerca de R$ 20 à R$ 30 só na compra de alguma mistura. Eu fico no meio termo, não compro tanto o ovo e nem a carne, compro mais frango por ser mais barato. E procuro preparar essas proteínas com outro alimento, como batata. Esse valor é só com a mistura, mas a gente sempre compra outros alimentos para usar nas refeições. Então as idas ao mercado saem mais caras”, destaca o consumidor.

Considerando o gasto máximo de R$ 30, do senhor Antonio, na compra dos itens na seção do açougue, nos sete dias da semana, no fim do mês ele terá um gasto de R$ 840 no supermercado. Ou seja, mais da metade do valor do salário mínimo pago aos brasileiros.

A nutricionista, Giovana Messias, esclareceu que uma pessoa de aproximadamente 57 kg precisa consumir 102,6 gramas de proteínas diariamente. Levando em consideração que a proteína mais em conta, atualmente no mercado seria o ovo, e que cada ovo possui em média 8 gramas de proteína. Uma pessoa de 50kg teria que comer 12 ovos diariamente para atingir a quantidade de proteína recomendada.

Com o salário da aposentadoria, dona Leopoldina da Silva, ressaltou que o valor investido nas compras de carnes, ovos e frango, só não é maior do que o dinheiro gasto na compra dos medicamentos que ela precisa usar diariamente. No caso da dona de casa, o valor gasto somente na compra de mistura fica no valor de R$ 400 no mês.

“Graças a Deus, tenho conseguido consumir carne quase todos os dias, lá em casa costumamos comprar o alimento por semana. O gasto chega a ser em torno de R$ 100, pondo na calculadora chega a uns R$ 400, e acho muito porque é só eu, meu esposo e um filho”.

Nos supermercados

Na ausência da carne bovina e de aves, o ovo vira a opção mais em conta para muitos consumidores. Conforme a pesquisa de preço da cesta básica, realizada pelo jornal O Estado, na semana anterior, a cartela de ovos médios com 12 unidades, é vendida em média por R$ 8,53 considerando seis estabelecimentos onde o produto é comercializado. Os preços variam entre R$ 7,95 a R$ 9,98.

Enquanto o quilo do coxão mole vendido a vácuo custa em torno dos R$ 32,94. Os valores encontrados vão de R$ 28,90 a R$ 36,90, a diferença de preço de um estabelecimento para o outro é de 27,68%.

Por Suzi Jarde

