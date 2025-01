Discussão em ônibus lotado resulta em esfaqueamento em Campo Grande

Uma discussão em um ônibus do Consórcio Guaicurus resultou no esfaqueamento de um passageiro de 46 anos na manhã desta sexta-feira (17). O incidente aconteceu por volta das 6h30, próximo ao Terminal General Osório, na região da Avenida Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, testemunhas relataram que o coletivo que operava a linha 073 (Nova Bahia/Júlio de Castilho) estava superlotado, com uma passageira posicionada na escada próxima à porta. O suspeito precisava desembarcar em um ponto próximo a um atacadista, mas acabou iniciando uma discussão devido às condições do ônibus. Durante o conflito, a vítima teria defendido a mulher, o que provocou a irritação do homem. Em resposta, o suspeito atacou o passageiro com uma faca grande, ferindo-o na coxa.

Após o crime, o agressor fugiu a pé nas imediações do atacadista. Passageiros prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi atendida no terminal pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e posteriormente encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde do homem não foi divulgado até o momento.

O ônibus permaneceu retido no terminal devido à presença de sangue no interior do veículo. Equipes da GCM e da Polícia Militar foram acionadas e estão conduzindo buscas para localizar o suspeito. A reportagem do O Estado Online entrou em contato como Consórcio Guaicurus que informou estar apurando os fatos.

A Polícia Militar informou por meio de nota que uma equipe foi acionada para averiguar uma ocorrência de lesão corporal e, chegando ao local, a vítima relatou o que aconteceu dentro no ônibus. Ainda conforme a PM, equipe policial segue realizando diligências para encontrar o autor.

Também entramos em contato com a assessoria de comunicação da Guarda Civil Metropolitana, mas até o fechamento da matéria, não obtivemos retorno.

* Matéria editada às 10h30 para atualização de informações

