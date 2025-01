Ministério da Saúde anuncia a compra de mais de 34 mil testes diagnósticos de Mpox

O Ministério da Saúde anunciou a compra de 34.560 testes para a detecção de Mpox, em 2025, o que equivale a 360 kits de diagnóstico. A ação tem o objetivo de garantir a disponibilidade de exames no Brasil e de diagnosticar a doença de forma precoce. A pasta não forneceu datas e nem detalhes da aquisição ou como será feita a distribuição.Em 2024, o país realizou 12.663 testes para detecção de mpox.

Os testes serão fundamentais para o sequenciamento genômico do vírus, que permite a identificação das mutações e a monitorização da evolução da transmissão. O sequenciamento também oferece informações essenciais sobre a origem e as características do vírus, além de auxiliar na formulação de estratégias mais assertivas para o enfrentamento da doença.

De maneira geral, o vírus mpox é transmitido por relações sexuais, contato direto com as lesões e por gotículas. Hoje, o único método disponível para detectar a variante é o sequenciamento de genoma completo, cuja resposta demora no mínimo quatro dias e o custo da metodologia chega a ser de R$ 2.000 por amostra.

De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, trata-se de uma inovação no diagnóstico da Mpox. A tecnologia é importante para o entendimento da evolução do vírus e adaptação das estratégias de controle.

Segundo painel do Ministério da Saúde, em 2025, até 4 de janeiro, foram confirmados dois casos de Mpox no Brasil. Ambos são na cidade de São Paulo. O país investiga outros 29. No mesmo período de 2024, 43 ocorrências da doença haviam sido confirmadas. O ano encerrou com 1.929 casos.

O QUE É MPOX E COMO PREVENIR?

A Mpox é uma doença zoonótica viral causada pelo vírus MPXV, do gênero Orthopoxvirus. A transmissão se dá por meio de contato íntimo com lesões na pele ou mucosas de pessoas infectadas.

Para prevenir a Mpox, evite contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele; e não beije, abrace ou faça sexo com alguém que tenha a doença.

Também é recomendado lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel e não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais e brinquedos sexuais.

Com Folhapress