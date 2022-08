Ação do Procon viabiliza negociação de dívidas na Capital

A partir desta segunda-feira (15), campo-grandenses que possuem pendências com as concessionárias de energia elétrica e água podem regularizar suas dívidas de forma facilitada. A ação é promovida pela prefeitura da Capital por meio do Procon Municipal e integra a primeira edição da “Semana do Consumidor – Acesse Já!”.

Entre os dias 15 a 19 de agosto, a Energisa e Águas Guariroba realizam negociações de débitos com entradas facilitadas, parcelamentos e inscrição na tarifa social. Para potencializar os atendimentos a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) oferece consultas gratuitas ao SCPC.

Subsecretário do Procon Municipal, Cleiton Thiago explica que a iniciativa tem o objetivo de facilitar a resolução de pendências com os consumidores.

“O Procon estará a disposição dos consumidores e empresários orientando sobre como solucionar suas demandas e quais os meios para resolução de dívidas, e atendendo a todos que necessitarem de um apoio em defesa dos seus direitos como consumidor”, disse.

Os serviços serão acompanhados pelo Procon Municipal, CONCEN (Conselho de Consumidores) e ACICG. A semana do consumidor conta ainda com um Posto Avançado/Procon Empresarial, que promove atendimentos aos empresários de pequeno e médio que se enquadram como consumidores.

Serviço:

A “Semana do Consumidor – Acesse Já!” será realizada entre os dias 15 a 19 de agosto, das 8h ao 12h na praça Ary Coelho, na Rua 14 de Julho – Centro de Campo Grande.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.