Auxílio taxista: termina hoje prazo para prefeituras realizarem o cadastro

Termina hoje (15) o prazo dado às prefeituras para fazerem o cadastro dos profissionais que poderão receber o auxilio taxista, ou bem-taxista . O benefício será concedido aos taxistas até dezembro para compensar a elevação do preço de combustíveis e derivados.

Pagamento do auxílio taxista começa hoje

O Auxílio Taxista, no valor de R$ 1.000 mensais em seis parcelas, começará a ser pago hoje (15), conforme as regras definidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). O Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis – Bem-Taxista – foi estabelecido pela Emenda Constitucional nº 123 e faz parte do pacote de bondades do governo da chamada “PEC Kamikaze”, por meio da qual o governo aumentou o gasto público em busca de apoio eleitoral.

As parcelas de julho e agosto serão pagas juntas, e a terceira parcela, em 30 de agosto. Têm direito ao benefício motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio.

Segundo o ministério, a prestação das informações caberá inteiramente às prefeituras (ou ao governo do Distrito Federal, no caso da capital federal), não sendo necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro municipal.

Pagamento

“É importante esclarecer que o mero cadastramento dos taxistas não garante o pagamento do Benefício Taxista. Os dados enviados pelos entes municipais e distrital serão analisados pela Dataprev [Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social] para identificação dos profissionais elegíveis”, anunciou o ministério.

O motorista que estiver com o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) pendente de regularização junto à Receita Federal não poderá receber o valor. Além disso, o benefício não poderá ser pago cumulativamente com o auxílio caminhoneiro. Mais informações podem ser obtidas por meio do aplicativo Caixa Tem.

