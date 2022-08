Idoso morre após ser atropelado por adolescente bêbado

Um idoso, identificado como Irenio Moreira da Silva, de 72 anos, morreu após ser atropelado neste domingo (14) por um adolescente de 15 anos que dirigia embriagada. O caso ocorreu no município de Brasilândia, a 400 quilômetros de Campo Grande. O condutor fugiu sem prestar socorro a vítima.

De acordo com o site Perfil News o idoso estava saindo de um mercado, que ia todos os dias para comprar pão. Testemunhas disseram que o homem estaria estacionando a motocicleta na frente do mercado quando foi atingido por uma caminhonete, que estava em alta velocidade.

O idoso chegou a ser arrastado por alguns metros. O motorista ainda acelerou o veículo e arrastou a motocicleta por aproximadamente cinco quilômetros. O corpo da vítima ficou na via, sendo socorrido e encaminhado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia foi acionada e localizou a motocicleta em uma estrada vicinal próxima, completamente danificada. Ainda segundo o Perfil News, o adolescente foi encontrado junto a caminhonete, com mais três ocupantes. O carro pertence a um jovem de 24 anos que informou que quem estava dirigindo o carro no momento do acidente era o menor.

Os três, que estavam embriagados, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia e o caso foi registrado como homicídio simples, omissão de socorro e entregar veículo automotor a pessoa não habilitada.

Veja o momento do acidente:

