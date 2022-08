Procon organiza semana para população negociar pendências de água e energia

A Prefeitura de Campo Grande abre na segunda-feira (15) a primeira edição da “Semana do Consumidor – Acesse Já!”. As ações vão acontecer na Praça Ary Coelho entre os dias 15 a 19 de agosto, das 8h às 12h.

No local, os consumidores poderão fazer negociações facilitadas com as concessionárias de energia elétrica e água. Os serviços serão acompanhados pelo Procon Municipal, o Conselho de Consumidores (CONCEN) e a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

As concessionárias Energisa e Águas Guariroba vão realizar negociações de débitos com entradas facilitadas, parcelamentos e inscrição na tarifa social. Além disso, a ACICG vai potencializar os atendimentos oferecendo consulta ao SCPC aos consumidores que necessitar dessas informações.

O subsecretário do Procon Municipal Cleiton Thiago convida os consumidores a participarem da campanha. “Nosso objetivo é reunir nossos parceiros nessa iniciativa e proporcionar aos consumidores uma praticidade na hora de resolver suas pendências. O Procon estará a disposição dos consumidores e empresários orientando sobre como solucionar suas demandas e quais os meios para resolução, e atendendo a todos que necessitarem de um apoio em defesa dos seus direitos como consumidor.”

Procon empresarial

A iniciativa terá ainda atendimento do Posto Avançado/Procon Empresarial, que tem como objetivo o atendimento aos empresários de pequeno e médio porte desde que se enquadrem como consumidores, e assim se necessário recorrer aos seus os direitos como consumidor.