Prefeitura abre crédito suplementar de R$ 22 milhões para reforçar ações de entidades em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande abriu crédito suplementar no valor de R$ 22 milhões para o fortalecimento de ações desenvolvidas por entidades da Capital. A medida foi publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta segunda-feira (9).

De acordo com o documento, o montante total autorizado é de R$ 22.335.000, que será destinado a duas pastas da administração municipal: a Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR) e a Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Na administração pública, a suplementação orçamentária consiste na realocação de recursos já previstos no orçamento, permitindo a transferência de verbas entre áreas distintas. O procedimento é adotado para atender demandas específicas, adequar o planejamento financeiro ou suprir necessidades consideradas prioritárias pelo Poder Público.

Segundo a publicação oficial, a abertura do crédito suplementar tem como objetivo fortalecer as atividades das entidades atendidas pelas secretarias contempladas, assegurando a continuidade e a melhoria dos serviços prestados à população de Campo Grande.

