Pedreiro é morto com tiro na cabeça após discussão com vizinho

Um pedreiro identificado como Ricardo foi assassinado com um tiro na cabeça na noite de domingo (8), em em Santa Rita do Pardo, cidade a 245 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na varanda da residência da vítima, que foi encontrada já sem vida, sentada em uma cadeira, conforme registro policial.

De acordo com a apuração do SIG (Setor de Investigações Gerais), Ricardo e o suspeito moravam em quitinetes localizadas no mesmo terreno e vinham enfrentando conflitos recorrentes. A companheira da vítima relatou à polícia que estava na cozinha quando ouviu uma discussão entre o pedreiro e o vizinho. Em meio à briga, ela escutou o suspeito afirmar que mataria Ricardo, seguido imediatamente por um disparo de arma de fogo.

Ao sair para verificar o que havia ocorrido, a mulher encontrou o companheiro gravemente ferido. Abalada emocionalmente com a situação, ela passou mal, desmaiou e precisou ser encaminhada para atendimento médico hospitalar.

Durante buscas na residência do suspeito, os policiais localizaram uma espingarda adaptada para o calibre .22, escondida dentro de um guarda-roupa. A arma possuía uma cápsula deflagrada na câmara, o que reforça a suspeita de que tenha sido utilizada no crime.

O autor, identificado como Gilmar, conhecido como Gil, de 60 anos, foi encontrado escondido na casa de um conhecido, na região central da cidade, onde recebeu voz de prisão. Segundo informações do site Cenário MS, tanto a vítima quanto o suspeito enfrentavam problemas relacionados à dependência química ou ao consumo excessivo de álcool.

O local do crime foi isolado para os trabalhos da Perícia Criminal. Além da Polícia Civil, a ocorrência contou com a atuação da Polícia Militar e do serviço funerário. O caso segue sob investigação para o completo esclarecimento dos fatos.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio motivado por desavenças financeiras entre vizinhos.

