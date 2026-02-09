Casal morre após colisão entre motocicleta e carro em avenida de Aquidauana

Foto: reprodução/redes sociais
Foto: reprodução/redes sociais

Um casal morreu em um grave acidente de trânsito registrado no início da madrugada desta segunda-feira (9), em Aquidauana, município a 141 quilômetros de Campo Grande. As vítimas, identificadas como Rodinei Carlos Malheiro e Genice Barros Chimenes, ocupavam uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um veículo Fiat Palio.

O acidente aconteceu nas proximidades do Asilo São Francisco, na região do Jardim Aeroporto. Equipes das polícias Militar e Civil, além da perícia técnica, estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e coletar informações que irão auxiliar na apuração das circunstâncias da colisão.

De acordo com informações do portal O Pantaneiro, Rodinei Carlos Malheiro morreu ainda no local do acidente, em razão da gravidade dos ferimentos. Genice Barros Chimenes foi socorrida com vida e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz, mas não resistiu e morreu pouco após dar entrada na unidade.

O motorista do Fiat Palio também foi socorrido e levado para atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

Rodinei e Genice eram moradores da Aldeia Limão Verde. A morte do casal causou forte comoção entre familiares, amigos e integrantes da comunidade indígena. O velório será realizado na Igreja Católica da Aldeia Limão, em Aquidauana.

 

