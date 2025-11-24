37º feminicídio em MS: ex-guarda municipal é morta com 23 facadas em Dourados

Filho da vítima, de nove anos conseguiu escapar e pediu ajuda a vizinho

A ex-guarda municipal Alliene Nunes Barbosa, de 50 anos, foi assassinada com de 23 facadas na noite de domingo (23), dentro de casa na região central de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. O autor do crime, o venezuelano Cristian Alexander Cabeza Henriquez, 44 anos, ex-marido da vítima, foi preso em flagrante horas depois. Este é o 37º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025, cinco apenas no mês de novembro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 23h20 na residência da vítima, localizada na Rua Romeu Martins de Almeida. O filho de Alliene, um menino de nove anos, estava na casa no momento do ataque e permaneceu trancado por aproximadamente 40 minutos, até conseguir pular o muro e pedir ajuda ao vizinho.

O morador relatou à polícia que o menino chegou chorando e contou que o padrasto havia matado sua mãe. Ele acionou a Polícia Militar, que ao chegar precisou arrombar o portão para entrar no imóvel. Alliene já estava sem vida, com várias perfurações pelo corpo.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros constataram cerca de 23 ferimentos provocados por faca. Abalado, o menino foi acolhido por uma conselheira tutelar. Enquanto isso, policiais iniciaram buscas pelo suspeito, que foi encontrado na casa da mãe, na região da Vila Industrial.

Cristian confessou o assassinato e foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. Ele usava tornozeleira eletrônica e, conforme o registro policial, Alliene havia solicitado medida protetiva contra ele no início deste mês.

Escalada da violência

O caso reacende o alerta para a violência contra mulheres em Mato Grosso do Sul, que chegou a 37 feminicídios em 2025. A morte de Alliene ocorreu apenas alguns dias após o assassinato de Gabrielle Oliveira dos Santos, de 25 anos, em Sonora. Gabrielle foi estrangulada pelo ex-companheiro, Diovani Alfredo Dique de Oliveira.

Vítimas de feminicídio em MS, em 2025

01 – Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro;

02 – Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro;

03 – Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro;

04 – Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro;

05 – Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro;

06 – Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março;

07 – Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março;

08 – Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril;

09 – Thácia Paula (Cassilândia) – 11 de maio;

10 – Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio;

11 – Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucaí) – 23 de maio;

12 – Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio;

13 – Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio;

14 – Sophie Eugenia Borges, filha de Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio;

15 – Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho;

16 – Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho;

17 – Rose (Costa Rica) – 27 de junho;

18 – Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados) – 3 de julho;

19 – Juliete Vieira – (Naviraí) – 25 de julho;

20 – Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho;

21 – Salvadora Pereira (Corumbá) – 2 de agosto;

22 – Dahiana Ferreira Bobadilla (Assassinada no Paraguai, mas encontrada em Bela Vista) — 8 de agosto;

23 – Érica Regina Mota (Bataguassu) – 27 de agosto;

24 – Dayane Garcia (Nova Alvorada do Sul) – 3 de setembro;

25 – Iracema Rosa da Silva (Dois Irmãos do Buriti) – 8 de setembro;

26 – Ana Taniely Gonzaga de Lima – 13 de setembro;

27 – Gisele da Silva Cylis Saochine (Campo Grande) – 2 de outubro;

28 – Erivelte Barbosa Lima de Souza (Paranaíba) – 10 de outubro;

29 – Andrea Ferreira (Bandeirantes) – 12 de outubro;

30 – Solene Aparecida Corrêa (Três Lagoas) – 21 de outubro;

31 – Luana Cristina Ferreira Alves (Campo Grande) – 28 de outubro;

32 – Aline Silva (Jardim) – 4 de novembro;

33 – Mara Aparecida do Nascimento Gonçalves (Aparecida do Taboado) – 4 de novembro;

34 – Rosimeire Vieira de Oliveira (Rochedo) – 10 de novembro;

35 – Irailde Vieira Flores de Oliveira (Rochedo) – 10 de novembro;

36 – Gabrielli Oliveira dos Santos (Sonora) – 18 de novembro;

37 – Aliene Nunes Barbosa (Dourados) – 24 de novembro.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram

Leia mais