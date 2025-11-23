Trio é preso suspeito de torturar idoso e por armazenar R$ 17 mil em drogas no interior

Um homem, identificado como Jonatan Soares da Mota, foi preso nessa sexta-feira (21), em Santa Rita do Pardo, a 245 km da Capital, após ser apontado como autor do ataque contra um idoso, de 68 anos, e responsável por usar uma casa da cidade para a venda de drogas. Ele estava com outras duas pessoas, identificadas como Bruno e Tamires.

Segundo informações do portal local Cenário MS, a prisão ocorreu porque o suspeito possuía mandados abertos pelo crime de tortura e porque o trio movimentava entorpecentes avaliados em R$ 17 mil.

A investigação apontou que o grupo utilizava a residência como base para separar drogas e abastecer pontos de consumo da cidade. O trio também usava um Fiat Palio para entregar porções em alojamentos e locais de prostituição. A presença constante de usuários no endereço revelou a dinâmica do comércio ilegal.

A prisão aconteceu no momento em que os três estavam dentro da casa. Os três tentaram fugir, mas foram pegos. Jonatan e Bruno quebraram os próprios celulares na tentativa de eliminar provas, mas a ação não impediu a apreensão dos materiais.

Já dentro da casa, os investigadores encontraram maconha distribuída pela sala. No quarto do casal, apareceram porções de cocaína e crack já prontas para venda. Um buraco na parede escondia pedras maiores de crack, que elevam o valor final do material apreendido.

O caso que motivou o mandado contra Jonatan ocorreu em 26 de outubro deste ano. O idoso relatou que o agressor entrou armado e encapuzado, aplicou chutes e coronhadas e exigiu acesso a um cofre. A vítima foi amarrada e deixada no banheiro, mas reconheceu o autor pela voz e pela maneira de caminhar. Jonatan também tem registros por tráfico no estado de São Paulo.

Após exames, o trio foi levado à Delegacia de Polícia Civil e autuado por tráfico e associação ao tráfico. Jonatan também responderá pelo ataque ao idoso e pelo cumprimento dos mandados anteriores.