Funsat oferta 1.482 vagas de emprego nesta segunda-feira (24)

Na segunda-feira (24), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) retoma suas atividades com 1.482 vagas em 157 profissões na Agência de Empregos de Campo Grande.

As oportunidades são oferecidas por 195 empresas e incluem funções como açougueiro (19 vagas), ajudante de carga e descarga (25), assistente de vendas (5), atendente de lanchonete (38), auxiliar administrativo (23), auxiliar de linha de produção (64), eletricista de instalações (4), magarefe (5) e operador de caixa (149).

Dentre essas vagas, 1.060 são de recrutamento “perfil aberto”, que exigem experiência prévia. Entre elas, destacam-se ajudante de obras (2), auxiliar de faturamento (4), auxiliar de padeiro (5), consultor de vendas (15), vendedor do comércio varejista (2) e vendedor porta a porta (50).

No Guichê 1, no piso térreo da Funsat, o atendimento é prioritário para PCD (Pessoa com Deficiência), com 50 triagens, distribuídas em auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (3) e auxiliar administrativo (2). Essas vagas fazem parte da operação de busca ativa da Agência de Empregos, que monitora constantemente profissionais dessa modalidade.

A Funsat atende na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841, ou nas redes sociais @funsat.cg no Instagram e Funsatcampograndems no Facebook.

O Painel da Empregabilidade completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Campo Grande.