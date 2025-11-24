Semana começa com calor, instabilidade e risco de tempestades em Mato Grosso do Sul

A última semana de novembro começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esta segunda-feira (24) será marcada por calor, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas em todas as regiões do Estado.

Em Campo Grande, o dia deve ser típico de primavera abafada. A temperatura mínima prevista é de 21°C e a máxima chega aos 31°C, com sol entre nuvens e chuva isolada ao longo do dia.

No Pantanal, o cenário segue quente. Corumbá registra mínima de 23°C e máxima de 34°C, mesma máxima esperada para Aquidauana, onde os termômetros começam em 22°C. Em Porto Murtinho, a máxima também atinge 34°C, com chance de chuva forte em alguns períodos.

Na região norte, o calor permanece, acompanhado de instabilidade: Coxim varia de 22°C a 33°C, e Camapuã, de 20°C a 30°C. No leste, Paranaíba deve marcar entre 21°C e 31°C, enquanto Três Lagoas fica entre 21°C e 30°C, com céu carregado e risco de raios.

No sul do Estado, as temperaturas são um pouco mais amenas, mas ainda elevadas. Dourados deve ter mínima de 18°C e máxima de 30°C; Ponta Porã, de 17°C a 28°C; Iguatemi, de 19°C a 29°C; e Anaurilândia varia de 19°C a 30°C, sempre com previsão de pancadas de chuva e trovoadas.

O Cemtec alerta para rajadas de vento, descargas elétricas e chuva intensa em curto período. A orientação é evitar áreas abertas durante tempestades, não se abrigar sob árvores e manter a hidratação diante das altas temperaturas.

