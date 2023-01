Pais de crianças abandonadas no Coophatrabalho são presos em flagrante

Os pais das crianças, de 2 e 3 anos, encontradas sozinhas na manhã de hoje (24), em uma vila de casas, no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande, foram presos em flagrante, na tarde desta terça-feira (24), na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente), após passarem por oitiva na especializada.

Ao O Estado Online, a delegada titular da especializada, Anne Karine Sanches, confirmou o caso e afirmou que os responsáveis tiveram o pedido de prisão preventiva executado na própria delegacia.

“O pai disse ser guarda-noturno e sai do trabalho 06h e vai para casa ficar com os filhos e a mãe vai trabalhar neste horário, entretanto hoje precisou ir ao banco e não voltou para casa. Testemunhas afirmaram que as crianças ficam constantemente sozinhas”, disse a delegada.

O caso veio a tona manhã de hoje (24), após um vizinho se revoltar e filmar a situação das duas crianças que, segundo ele narra no vídeo, ficavam por muito tempo sozinhas na casa.

Assista vídeo gravado por vizinho que flagra as crianças de 2 e 5 anos chorando desesperadas;