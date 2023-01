Geraldo Resende quer a prefeitura de Dourados

Geraldo Rezende (PSDB), Beto Pereira (PSDB) e Camila Jara (PT) assumem os mandatos como deptados federais ma ´proxima semana e já estão os seus nomes sendo citados para concorrer na eleição de 2024 sendo o primeiro a prefeito de Dourados enquanto que Beto e Camila podem tentar a eleição em Campo Grande. A lista ainda pode ficar maioor pois Rodolfo Nogueira (PL), o Gordinho do Bolsonaro é outro que poderia representar o bolsonarismo na disputa pela prefeitura de Dourados.

Geraldo Resende (PSDB), fconfirmou nesta semana que pretende disputar a prefeitura de Dourados em 2024. “Eu vejo alguns clamores, acho que as experiências vividas em Dourados fez com que a nossa população de lá queira apontar para um novo caminho. Eu quero construir uma aliança de partidos e de pessoas que pensam no melhor para Dourados. Se o nosso nome foi escolhido para disputa da prefeitura no ano que vem, eu haverei de me colocar a disposição, disse Resende.

Beto Pereira também já confirmou que é pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB e tem assessores que dizem que se for preterido dentro do partido poderá até mesmo buscar abrigo em poutro partido que lhe assegure leganda para ser candidato.

