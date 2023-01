Ronilço Guerreiro sugere criação de cartão escolar

O vereador Ronilço Guerreiro (PODEMOS), propõe uma nova logística para comprar material escolar com uso de um cartão específico para o material escolar.

“Quero insistir nesse tema pois acredito que esse cartão é a melhor forma de atender nossos alunos, pois aumenta autoestima, ajuda na formação financeira da criança, uma temática que criamos projeto de lei para ser trabalhado nas escolas, e ainda fortalece o comércio local”, comentou o vereador.

O vereador agendou na próxima semana uma reunião com o secretário da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila. “Eu acredito que desta vez teremos sucesso no Cartão, pelo menos para ter um projeto modelo ou piloto. Só assim vamos entender como será sua execução, apesar de que muitos outros municípios do Brasil já contam com essa prática”, ressaltou.

Atualmente a prefeitura compra o material e entrega aos estudantes, mas Guerreiro propõe alterar o modelo e incentivar que a compra seja feita pelo próprio aluno. “Essa medida traz muito ganho para Campo Grande. Primeiro que mantemos aqui a arrecadação de impostos, pois normalmente as licitações são vencidas por empresas de fora. Segundo, incentivamos as empresas que estão aqui e fomentamos o comércio e o empreendedorismo”, comentou Guerreiro.

A proposta dele é para que a memória afetiva dos alunos também sejam ativadas através da compra desses material e que o aluno curta esta sensação pré aula, na escolha do próprio material. A proposta seria para próximos anos, já que para o ano letivo de 2023 o executivo já providenciou a compra.

