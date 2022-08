Com Capitão Contar, candidato a vice acredita na libertação do Estado

O candidato a ser vice-governador por Mato Grosso do Sul, Humberto Figueiró (PRTB), visitou O Estado MS nesta quinta-feira (18) para contar sobre o pontapé inicial da campanha da chapa majoritária de Renan Contar, candidato ao Governo do Estado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

Durante a entrevista, Beto afirma que o partido caminha no campo da direita política faz tempo, sempre buscando dar apoio ao Bolsonaro. “O sentimento de direita no Estado convergia para que essa chapa não ficasse exclusivamente com o meu nome, tínhamos a possibilidade de aumentar o aspecto dessa candidatura.”

“A saída que encontramos foi trazer o Capitão Contar para o partido, merecedor de todo nosso apoio e que aceitou o nosso convite. A partir de então, a direita no Estado ganhou a escolha de uma representação legitima”, explica.

Adiantando sobre o feriado do Dia 7 de Setembro, o candidato a vice acredita que é uma data emblemática que demonstra a força da gestão do Presidente Bolsonaro. “Assim como ele [Bolsonaro] com o Brasil, nós do PRTB temos um projeto de libertação do Estado, pois acreditamos que MS está imerso, com atraso institucional de, no mínimo, 300 anos.”

“A gestão do Capitão Contar traz essa boa nova, como pretensão, de romper esses paradigmas que engessam Mato Grosso do Sul. A nossa formação impõe uma obediência à hierarquia e eu me coloco a disposição incondicional, caso Renan for eleito. Acredito que poderei colaborar muito com a minha experiência de vida.” completa.

“Contar está com o pé na estrada, no interior do Estado, enquanto fico aqui [na Capital], a serviço de representá-lo. Estamos indo pregar nossa força no interior, ele partiu segunda-feira para a região do bolsão e foi fortemente recebido pela população”, revela Beto.

Evangélicos

Sobre a força do partido ao lado dos evangélicos, Humberto confia que o PRTB tem sua força particular, aproveitando para farpar outros candidatos ao Governo.

“O processo eleitoral depura candidaturas e, no caso de MS, alguns candidatos se enfraqueceram. Existem outras candidaturas que se dizem evangélicas, mas demostraram certa incoerência do que a igreja prega, com a realidade, no aspecto politico”, acredita.

“Nossa candidatura conta hoje com um reforço incrível de Sérgio Harfouche (Avante), que fez a coligação do seu partido com o PRTB. Não tenho dúvida, que ele vai poder capitanear uma imensa maioria de evangélicos com o conservadorismo de ações, anos a fio, com Deus, pátria, família e liberdade na essência”, finaliza.

Candidata do PRTB

A advogada e produtora rural Raquel Portioli, candidata ao cargo de deputada estadual pelo PRTB, também visitou a redação para divulgar suas propostas, que estão alinhadas com o partido e principalmente com Renan Contar. “Meus projetos são quase que os mesmo do Renan, pretendo ajustar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Temos o ICMS garantido, que não tem como continuar.”

Segundo Raquel, MS também enfrenta um problema relacionado ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) que, quando foi criado em 2009, teve um excelente papel de manter as estradas que o produtor rural dependia.

“Na época, as estradas precisavam serem consertadas e o Fundersul chegou a consertá-las, mas hoje não tem mais isso. Com a sobra da verba, o atual governo com apoio dos deputados estaduais, desviaram a antiga finalidade”, protesta a advogada.

Por fim, Raquel relembrou quando chegou a ser suplente de Renan Contar em 2018, quando recebeu quase 8 mil votos. Agora, ela está disposta a concorrer novamente com o número eleitoral 28.888.

“Na época, fui aos bairros mais carentes divulgar ações do Bolsonaro, com o objetivo de eleger uma senadora e um deputado federal alinhado com ele. Além disso, me propus a trabalhar para eleger um presidente de direita que estivesse disposto a realmente fazer a mudança”, conclui.

Série de entrevistas

O portal O Estado MS sempre levando a informação com credibilidade aos seus leitores, realiza uma série de entrevistas com objetivo de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano, apresentando os nomes que participarão desta corrida até seus eleitores e suas propostas. Tania Garib (MDB) e Viviane Orro (PSD) foram as primeiras entrevistas.