Capitão Contar entra oficialmente na disputa ao governo de MS com uma chapa pura

A convenção na noite desta sexta-feira (5), oficializou Renan Barbosa Contar, o “Capitão Contar”, como candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pelo PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), em uma chapa junto ao advogado, professor universitário, empresário e pecuarista Humberto Sávio Abussafi Figueiró, mais conhecido como Beto Figueiró, definido como vice.

Segundo Contar, o partido que ele comanda regionalmente recebeu o apoio do Avante na campanha majoritária ao governo de MS, na coligação “mudança de verdade”. Ambas as siglas com o apoio irrestrito a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro.

Previamente, o candidato ao governo demonstrou sua confiança em poder mudar Mato Grosso do Sul para melhor. “Para quem espera um governo honesto e que trabalha de verdade com o foco nas pessoas, para estes eu serei o melhor governador”, completa o presidente regional do PRTB.

Durante o evento, o PRTB também oficializou a chapa completa com nove candidatos a serem deputados federais e 25 candidatos a serem deputados estaduais, respeitando o percentual feminino. Renan fez questão de chamar todos eles a subirem no palco e participarem da convenção.

“Este evento que marca e põe ponto final na fala de terceiros que diziam que eu iria me vender, iria ceder para ser suplente, ou ser vice. Aqui não! É um orgulho muito grande receber essa energia, essa sede de renovação e esperança”, desabafa Renan.

“Vão ter que me aguentar, porque vou para a guerra contra todas as adversidades e energias negativas. Os velhos hábitos da velha política tentando afastar de nós o sonho de termos a condição de renovar o nosso estado de verdade. Hoje, tudo isso se encerra, agora temos um novo caminho para trilhar e Mato Grosso do sul tem jeito sim”, conclui.

Para o vice-candidato Beto Figueiró, a expectativa é de muita alegria e muita responsabilidade. “Sabemos que essa empreitada não é uma tarefa fácil e nós temos adversários que estão fazendo de tudo para se perpetuarem no poder.”

“A nossa chapa traz uma possibilidade verdadeira de renovação. Trazemos o emblema de ter na política a possibilidade de verdadeiramente um instrumento do bem comum, de interferir como Estado na vida das pessoas, principalmente a vida das crianças”, explica o vice do PRTB ao governo.

“Estamos aqui para diminuir a desigualdade social, o Estado pode sim impactar positivamente na vida dos “menores”, na vida dos nossos filhos e netos. Nosso objetivo é que o filho de uma pessoa pobre possa concorrer igualmente com o filho de uma pessoa mais favorecida financeiramente. Para isso, o Estado precisa prover alimento, educação básica e superior com um olhar de amor verdadeiro”, completa Beto.

Relação com Bolsonaro

Segundo Beto, Contar conversa semanalmente, duas, três vezes com o Capitão Bolsonaro. “Nosso apoio é incondicional e coerente, não é fabricado ou induzido. Nosso palanque é puro, sentimento de direita e conservador. Nós temos uma verdade para ser resposta ao eleitor. O eleitor sabe onde esse sentimento flui naturalmente e quando é mero oportunismo político.”

Coligação

Mais cedo, Contar participou e deu a voz na convenção do partido Avante, onde disse composição de secretariados, caso ele seja eleito, será essencialmente técnico. “Entendo que uma pasta, seja ela qual for, tem que ser gerido por pessoas que entendam e tenham essa experiência. O critério político não estará sobre a mesa.”

Com informações dos repórteres Willian Leite e João Gabriel Vilalba