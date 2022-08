De olho na vice-liderança da Série B, Vasco visita o CSA em Maceió

O Vasco visita o CSA na noite de hoje (18) pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes têm objetivos completamente diferentes na competição. O Azulão luta para escapar na zona de rebaixamento. No momento, os alagoanos ocupam a 18ª colocação. Já o time carioca segue no caminho de retorno para a Série A, aparecendo na quarta posição. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Sobre o duelo de logo mais, Anderson Conceição, zagueiro cruzmaltino prevê um embate complicado.

“A gente vai pegar um adversário complicado, com um novo treinador, o Roberto Fernandes. Sei que é um técnico que quando pega um time nessa fase e está passando essa turbulência no campeonato, ele motiva muito o time dele. A gente tem que se preparar muito para sair de lá [estádio Rei Pelé] com os três pontos”, avalia o jogador.

O técnico Emílio Faro deve começar o jogo com: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar; Yuri, Andrey, Nenê; Figueiredo, Alex Teixeira e Raniel.

Do outro lado, o CSA, do treinador estreante Roberto Fernandes, deve entrar em campo: Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley e Diego Renan; Geovane, Giva, Yann Rolim e Gabriel; Lucas Barcelos e Élton.

