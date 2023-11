Tribunal do Júri de Corumbá tem 11 julgamentos pautados em novembro

Neste mês de novembro, a 1ª Vara Criminal de Corumbá, responsável pelos julgamentos no Tribunal do Júri, tem 11 julgamentos pautados. As sessões de julgamento são realizadas no Fórum da comarca e abertas ao público. No período matutino, os júris têm início às 8h30 e as sessões agendadas para a tarde começam às 13h30.

Entre os casos pautados, no dia 17 de novembro vai a julgamento homem acusado de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu no dia 18 de setembro de 2022, por volta da 1 hora da madrugada, em bar localizado no Conjunto Guatós.

Na ocasião, o acusado teria surpreendido a vítima, enquanto se dirigia ao banheiro, e desferiu golpes de facas. O crime teria sido cometido por motivo torpe, movido por sentimento de vingança e de posse em relação à vítima, sua ex-companheira. Ele também teria utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima, além da qualificadora de feminicídio.

No dia 21 de novembro vão a júri dois homens acusados de homicídio, ocorrido no dia 4 de março de 2017, em conveniência localizada no bairro Cristo Redentor. No dia do crime, os denunciados foram de motocicleta até o local onde a vítima estava. Um deles desceu do veículo, entrou ao recinto e disparou contra a vítima, atingindo-a na região do pescoço, causando sua morte.

O crime teria sido motivado por desentendimento anterior da vítima com um dos réus. Eles serão submetidos a julgamento pelo crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

