Richarlison passa por cirurgia para corrigir problema crônico

nesta ultima quinta-feira (9), o atacante brasileiro Richarlison anunciou que passou por uma cirurgia para corrigir um problema crônico na região do púbis que vinha afetando seu desempenho nos últimos meses. Em uma declaração emocional, o jogador compartilhou os motivos que o levaram a essa decisão e sua determinação em retornar aos campos em plenas condições físicas.

“Desde o início do ano, sofro com dores que foram se tornando insuportáveis, minando o meu desempenho e a minha alegria de estar em campo. Por isso, há alguns dias decidi que era hora de cuidar da minha saúde, me recuperar e voltar a ter condições físicas de ter novamente o meu melhor desempenho e, principalmente, de poder viver sem as dores que vinha sentindo”, afirmou Richarlison.

O jogador revelou que a decisão de se submeter à cirurgia não foi fácil, mas foi motivada pelo compromisso consigo mesmo, com seu clube e com a seleção brasileira. Reconhecendo a necessidade de priorizar sua saúde, ele destacou que não era justo continuar deixando sua condição em segundo plano.

A cirurgia, realizada hoje, é um passo significativo para a recuperação total de Richarlison. Após o procedimento, o atacante agora seguirá para casa para descansar e iniciar o processo de recuperação. Embora reconheça que os próximos dias serão desafiadores, o jogador está determinado a superar as dificuldades e retornar aos gramados em plena forma.

“Sei que serão dias complicados sem poder fazer o que mais gosto na vida, mas não era justo comigo mesmo, com meu clube e com a seleção que eu continuasse deixando a minha saúde em segundo plano. Muito em breve estarei de volta, se Deus quiser 100% recuperado e pronto para os desafios que virão pela frente!” acrescentou o jogador.

