Começarm os julgamentos de outubro no júri da Capital

Para o mês de outubro estão programados 11 julgamentos na 1ª e na 2ª Varas do Tribunal do Júri de Campo Grande. Entre os júris programados para o mês, no dia 10 de outubro vão a julgamento na 1ª Vara do Tribunal do Júri dois irmãos acusados de um homicídio e de uma tentativa de homicídio, em razão das vítimas terem cobrada uma dívida da mãe dos acusados. As sessões têm início às 8 horas e são abertas ao público.

O crime ocorreu 19 de março de 2022, por volta das 17h30, no Jardim São Conrado. No dia dos fatos, as vítimas foram até a casa dos réus para cobrar duas notas fiscais, uma de R$ 1.440,00 e outra de R$ 900,00. No local, a mãe dos acusados não estava e um dos réus disse para retornaram mais tarde. Quando regressaram, foram abordados pelos réus com um revólver e um facão. Uma das vítimas foi atingida por dois disparos na região do pescoço e morreu. A outra vítima se refugiou em uma mercearia. Os réus respondem por homicídio e tentativa de homicídio qualificado.

No dia 17 de outubro vai a júri popular, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, homem acusado de feminicídio. Narra a denúncia que no dia 14 de abril de 2020, no bairro Parque do Lageado, o acusado matou e ocultou o cadáver da ex-mulher.

No dia do crime, eles mantiveram relações sexuais e permaneceram nus sobre a cama conversando. Em determinando momento, a vítima afirmou que tinha medo que ele a matasse e o acusado respondeu que iria matá-la. Então, aplicando um golpe de mata-leão, segurando suas mãos para baixo e deixando-a de bruços na cama, com o rosto ficou imerso no travesseiro, asfixiou-a até a morte. Ele ainda teria ocultado o corpo da vítima à margem da rodovia BR-262, cerca de 200 metros após o entroncamento da Av. Marginal Lagoa/Prefeito Lúdio Coelho/Doutor Nasri Siufi.

O réu será submetido a julgamento acusado de homicídio qualificado por asfixia, mediante traição e feminicídio, além de ocultação de cadáver.

No dia 27 de outubro vai a julgamento, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, homem acusado de homicídio praticado no dia 5 de outubro de 2019, por volta das 10 horas. Narra a denúncia que no dia do crime, o acusado e a vítima, juntamente com adolescentes, estavam na área de lazer do condomínio Bussaneli II, no Jardim Campo Nobre, quando iniciaram uma discussão.

Em seguida, o réu foi até seu apartamento, pegou a arma de fogo e retornou ao local onda vítima estava, efetuando três disparos que acertaram a cabeça e ombro da vítima, resultando em sua morte. Após, o acusado ainda desferiu coronhadas e chutes. Ele será submetido a júri popular acusado de homicídio qualificado, com recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo.

Leia mais: Tribunal do Júri da Capital tem 15 julgamentos pautados para setembro

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.