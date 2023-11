‘Faça chuva ou faça sol’, semana encerra com onda de calor e possibilidade de chuva

O calor não dá trégua em Mato Grosso do Sul e a semana encerra sob onda de calor no Estado, com máximas que ultrapassam os 40°C. Entretanto, a meteorologia ainda indica a possibilidade de chuva nesta sexta-feira (10), principalmente para a região centro-sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido ao acentuado aquecimento diurno, existe ainda a probabilidade para a ocorrência de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo.

Ainda segundo o Centro, Campo Grande registra mínima de 26°C e máxima de 37°C. Em Dourados, os termômetros marcam 24°C inicialmente e atingem 38°C ao longo do dia. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi tem 24°C pela manhã e chegam aos 36°C e 37°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 23°C e máxima de 37°C, enquanto em Três Lagoas as temperaturas variam entre 26°C e 39°C. No Norte do estado, Coxim registra 24°C inicialmente e atinge a temperatura máxima de 40°C.

Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, chegam aos 39°C ao longo do dia, com mínimas de 28°C e 27°C, respectivamente. Em Porto Murtinho, os termômetros iniciam aos 29°C pela manhã e atingem os 41°C no período da tarde.

Leia mais: