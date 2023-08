TJMS promove II Encontro dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul (CIJEMS) e da Escola Judicial de MS(Ejud-MS), com o apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), e em parceria com o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) e com Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24), na cidade de Bonito (MS), de 4 a 6 de outubro de 2023, promoverá o II Encontro dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário.

O evento será realizado no Centro de Convenções de Bonito, localizado no Km 02 da Rodovia Bonito/Guia Lopes, e destina-se a magistrados, assessores, assistentes de gabinete, servidores, estagiários, colaboradores terceirizados e público externo. Durante os três dias de encontro serão abordados, dentre outros temas, o pensamento sistêmico para a solução de problemas complexos, a gestão de precedentes, políticas públicas de prevenção à litigância predatória e à litigância repetitiva, bem como práticas de cooperação entre os diversos Centros de Inteligência do país.

A abertura do II Encontro dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário será às 19 horas do dia 4 de outubro e ficará a cargo do Ministro César Diesel, da Corte Suprema de Justiça do Paraguai, que fará palestra magna a todos os presentes.

Somando-se às diversas apresentações realizadas por magistrados da Justiça Federal, do Trabalho e Estadual, haverá várias oficinas para debater e aprofundar os assuntos levantados pelos expositores. Ao final, programado para ocorrer na manhã do dia 6 de outubro, a juíza Renata Gil, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e o Ministro Luis Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), farão suas palestras magnas de encerramento.

As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo link https://sejud.tjms.jus.br/evento/inscricao, onde o interessado deverá preencher fomulário com seus dados pessoais e informações complementares para garantir o melhor aproveitamento das atividades do encontro. Tendo em vista parceria realizada com o município de Bonito, disponibiliza-se endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Bonito https://www.turismo.bonito.ms.gov.br/ .

