Festival de Inverno movimentará Jardim com aumento hoteleiro de 30%

Cidade vizinha de Bonito está na rota para ser beneficiada com o movimento do Festival de Inverno de Bonito, Jardim.

Jardim dona de atrativos turísticos com a flutuação do Rio da Prata, o buraco das Araras, assim como diversos balneários com águas cristalinas com o municipal dentre outros.

É previsto que o Festival de inverno também movimente a economia em Jardim, município mais próximo do local do evento, assim como o de Bodoquena e Porto Murtinho, que estão preparados com rede hoteleira, de alimentação e turística para atender os turistas.

Em Jardim a expectativa é de que durante o Festival, que será realizado de 23 a 27 de agosto, a ocupação dos hotéis aumente 30%, com reflexo também nos restaurantes e atrativos turísticos.

“Jardim é a cidade mais próxima de Bonito, apenas 60 quilômetros, e já sabemos que os hotéis estão com lotação máxima lá. Por isso, estamos com os nossos quase 600 leitos à disposição dos turistas que querem acompanhar o Festival”, disse o secretário municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura de Jardim, Mário Sérgio Pache.