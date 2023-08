Inscrições do Revalida da Habitação termina no próximo domingo

O sonho da casa própria conta com a ajudinha da prefeitura da Capital. A inscrição do programa Revalida da Habitação, que começou em julho termina no próximo domingo (20), na Capital.

Até o momento, 6,9 mil pessoas fizeram o Revalida, em um total de 112.810 cadastrados.

A atualização dos dados tem como objetivo facilitar o monitoramento e a avaliação da demanda habitacional, fornecendo estatísticas e outras informações relevantes para a caracterização dos cadastros existentes na Agência. Quem não realizar o recadastramento dentro do prazo estipulado terá seus dados excluídos do banco de dados da Emha.

O processo de recadastramento é uma oportunidade para os candidatos atualizarem suas informações pessoais, como mudanças de endereço, alterações de renda familiar, composição familiar, entre outros dados que podem impactar na posição do candidato no Cadastro Geral de Habitação.

De acordo com o diretor adjunto da Emha, Cláudio Marques, é importante que os cadastrados na Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários não deixem para fazer o Revalida de última hora.

“São informações imprescindíveis que precisamos para projetar adequadamente e com transparência os próximos projetos habitacionais de interesse social. Portanto, quem tem cadastro na Emha, não deixe para atualizar depois e procure os nossos pontos de atendimento”, ressaltou Cláudio Marques.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram