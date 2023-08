TJMS empossa Lúcio Raimundo da Silveira como Desembargador

Nesta quarta-feira, dia 17 de maio, os membros do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul votaram concurso de promoção para o cargo de Desembargador, critério antiguidade, e o juiz substituto em 2º grau Lúcio Raimundo da Silveira foi promovido por aclamação. Feliz por ter alcançado o ápice da carreira, ele preferiu ser empossado imediatamente.

Assim, o novo desembargador foi conduzido ao plenário pelo decano, Des. João Maria Lós, e pelo mais moderno, Des. Ary Raghiant Neto, para prestar juramento e recebeu a toga de sua esposa, Sra. Ilza Vilela da Silveira. Na sessão o magistrado recebeu ainda a faixa do grau Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário.

Em nome do Tribunal Pleno falou o Des. Sideni Soncini Pimentel, que ressaltou os atributos do novo membro do colegiado. “Pessoa simples e humilde, com alto grau de humanismo, voltado para o trabalho e com grande experiência no trato com os jurisdicionados, advogados e colegas, possuidor de perfil de magistrado comprometido com as causas da justiça. Manifesto votos de judicioso trabalho e pleno sucesso na sua nova missão”.

Em um discurso breve, o Des. Lúcio recordou os diferentes lugares por onde passou ao longo da carreira como Porto Murtinho, Aquidauana, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Nova Andradina, Dourados, Itaporã, Bataguassu, Anaurilândia, Bataiporã, Caarapó, entre outras, nos quais foi bem recebido e dos quais guarda ótimas recordações.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: TJMS abre inscrições para concurso de juiz substituto com salário de R$ 27 mil