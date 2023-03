TJMS abre inscrições para concurso de juiz substituto com salário de R$ 27 mil

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para concurso público visando o preenchimento de 15 vagas para o cargo de juiz substituto, além da formação de cadastro reserva. Para se candidatar, é necessário possuir graduação completa em nível superior. O salário para os profissionais efetivados é de R$ 27.363,98.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site FGV Conhecimento, a partir das 16h do dia 23 de janeiro de 2023 até as 16h do dia 6 de março. A taxa de inscrição é de R$ 273, mas os candidatos que se enquadram nos critérios do certame podem solicitar isenção da taxa no período de 23 a 30 de janeiro de 2023.

O processo seletivo será composto por cinco etapas, sendo a primeira delas a prova objetiva, prevista para o dia 30 de abril de 2023, às 12h30, em local a ser divulgado posteriormente. As demais etapas consistem em prova discursiva, exame de saúde e psicotécnico, prova oral, além de análise de títulos.

A prova objetiva será composta por 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre conteúdos programáticos como Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor, Direito da Criança e do Adolescente, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Empresarial, Direito Tributário e Financeiro, Direito Ambiental, Direito Administrativo e Noções Gerais de Direito e Formação Humanística.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final. Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo no link disponibilizado pelo TJMS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.