Campo Grande realiza segundo plantão de castração gratuita e amplia vagas para 200 pets

O segundo plantão de castração para cães e gatos acontece na próxima quarta-feira (24). Nesta edição, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal irá disponibilizar 200 vagas gratuitas para todos os munícipes, sem a necessidade do Número de Identificação Social (NIS). A iniciativa tem como objetivo controlar a população de animais e promover o bem-estar dos pets na cidade.

Após o sucesso da primeira edição em abril, na qual foram disponibilizadas 150 vagas de castração, a Secretaria Municipal informou que os tutores de cães e gatos interessados devem comparecer com seus animais para uma avaliação médico-veterinária. Os animais, que devem ter no mínimo cinco meses de idade e pesar no máximo 15kg, passarão por uma triagem para verificar se estão aptos para o procedimento. Após a avaliação, a Secretaria entrará em contato com os tutores para informar o local, data e horário agendados para a castração.

A Unidade oferece 600 vagas mensais de castração para portadores do Número de Identificação Social (NIS), com 30 vagas diárias e 15 por turno. Documentos necessários incluem comprovante de residência e documento com foto.

Durante o evento, os animais de estimação passam por uma avaliação criteriosa para serem direcionados às clínicas conveniadas pela Prefeitura. Além disso, eles recebem cuidados essenciais, como vermifugação, vacinação contra a raiva e implantação de microchip.

Atendimentos Ubea

Atualmente, a Unidade realiza atendimentos de baixa complexidade como avaliação clínica, administração de medicamentos injetáveis, vacinação antirrábica, vermifugação, controle de carrapato e pulgas e encaminhamento para castração em clinicas credenciadas. Além de realizar o encaminhamento de casos de urgência e emergência para atendimento na Universidade Federal de Mato Grosso Sul (UFMS).

Firmado em março, o convênio com a UFMS garante que serviços como consultas especializadas, ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia, exames laboratoriais bioquímicos e parasitológicos, cesarianas, cirurgia ortopédica, cirurgia de piometra emergencial, atendimentos de emergência e internação sejam disponibilizados de forma gratuita a tutores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Aberta desde o dia 8 de dezembro, a Ubea disponibiliza senhas distribuídas nos períodos matutino e vespertino e conta com três consultórios, com capacidade de atendimento para até 30 animais, sendo 15 no período da manhã (8h às 10h30) e 15 no período da tarde (13h30 às 16h30).

Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe irá realizar as visitas in loco de ONGs e protetores independentes.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.