STF determina aumento imediato de Bombeiros para combater incêndios no Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, ordenou na terça-feira (10) que o governo federal convoque imediatamente mais bombeiros para combater os incêndios florestais que assolam o país. A decisão foi tomada após uma audiência de conciliação no STF, que contou com a participação de representantes da União, entidades da sociedade civil e partidos autores das ações discutidas.

A ordem do ministro Dino exige que o Ministério da Justiça defina a quantidade de bombeiros necessários para integrar a Força Nacional de Segurança Pública e comunique ao Supremo a execução da medida em um prazo de cinco dias. A determinação faz parte de um esforço coordenado para intensificar o combate às queimadas que afetam vastas áreas do Brasil, agravando a crise climática e causando danos significativos ao meio ambiente.

Além da convocação de bombeiros, a decisão do STF também inclui um mutirão de investigação e combate aos incêndios criminosos, envolvendo as polícias Federal e civis, a Força Nacional, o Ministério Público e o Poder Judiciário. A atuação coordenada deve focar em 20 municípios brasileiros, que foram identificados pela Advocacia-Geral da União (AGU) como responsáveis por cerca de 85% dos focos de incêndio registrados em todo o país.

Essas ações são parte de uma estratégia para não apenas conter as chamas, mas também punir os responsáveis pelos incêndios, que são muitas vezes resultado de atividades ilegais, como desmatamento e queimadas para limpeza de terras.

Operações de emergência na fronteira com a Bolívia

Desde a última quinta-feira (5), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) já enviou mais de 60 bombeiros e aeronaves para uma missão humanitária na fronteira com a Bolívia. A operação visa conter focos de incêndio que ameaçam avançar até o pantanal brasileiro, uma das regiões mais biodiversas e vulneráveis do país.

Os incêndios têm se espalhado rapidamente, impulsionados pelas condições climáticas adversas, como altas temperaturas e ventos fortes. As ações imediatas incluem o uso de aeronaves para o lançamento de água e produtos químicos retardantes, além da atuação direta dos bombeiros no solo.

Os incêndios florestais têm provocado uma série de problemas ambientais e sociais no Brasil, incluindo a destruição de habitats, aumento da poluição do ar e prejuízos à saúde pública. A decisão do ministro Flávio Dino reflete a urgência de uma resposta coordenada do governo federal para enfrentar esses desafios.

A convocação de bombeiros adicionais e a mobilização de forças de segurança para investigar e combater as causas criminosas dos incêndios são vistas como passos fundamentais para controlar a situação. A expectativa é que a ação rápida e eficaz das autoridades possa mitigar os danos e evitar que os incêndios se espalhem ainda mais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais